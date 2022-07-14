Алтайский фотограф стала призером Международного конкурса театральной фотографии

Фотограф Молодежного театра Алтая Евгения Савина стала призером в одной из номинаций Международного конкурса театральной фотографии Theatre exposed («Театр в фотообъективе»), сообщает МТА.

В этом году в конкурсе приняли участие более 600 человек.

«В лонг-лист конкурса вошло 200 кадров, шесть из которых — авторства Евгении Савиной. В итоге жюри присудило фотографу из Барнаула второе место в номинации „Движение в искусстве“ среди профессионалов за снимок, сделанный на показе хореографического факультета Алтайского государственного института культуры», — говорится в сообщении.

Напомним, фоторепортажи Евгении вы можете видеть и на сайте amic.ru. Например, салют в честь Дня России в Барнауле.

Мы гордимся сотрудничеством с таким талантливым фотографом.

Евгения Савина стала призером международного конкурса / mta-barnaul.ru