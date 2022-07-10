Алтайский губернатор поздравил сотрудников почты с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко поздравили сотрудников почты с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники и ветераны почтовой службы! Поздравляем вас с профессиональным праздником!» — сказано в поздравлении, которое опубликовано на сайте края.

Политики отметили, что в регионе действует более тысячи почтовых отделений, при этом больше 700 из них отремонтируют и обновят до 2025 года.

Напоследок Томенко и Романенко пожелали сотрудникам почтовой службы Алтайского края «здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях».

День российской почты отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. Праздник был установлен указом президента РФ от 16 мая 1994 года. Поводом для его учреждения стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I.