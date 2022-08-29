Алтайский губернатор разделся, чтобы показать, как он умеет подтягиваться

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин решил продемонстрировать свою хорошую физическую форму и подтянулся. Губернатор публиковал в своём Telegram-канале видео, на котором он после работы зашёл на стадион и за один подход подтянулся 15 раз.

«Когда все дневные поездки завершены, но впереди ещё серьёзная работа с письмами, обращениями и документами, то лучший способ взбодриться — это подтягивания на турнике», — написал глава республики.

Отметим, что исполняющий обязанности главы Томской области Владимир Мазур также показал свои физические возможности во время посещения танцевальной школы. Увидев турник, он легко подтянулся семь раз под аплодисменты окружающих. Кроме того, 27 августа политик решил личным примером открыть чемпионат Сибири по Street Workout в Томске и сделал на турнике подъём с переворотом.