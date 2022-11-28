Алтайский край будет развивать всестороннее сотрудничество с новым приграничным регионом Казахстана

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и аким Абайской области Нурлан Уранхаев подписали соглашение о развитии всестороннего сотрудничества между регионами. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, подписание состоялось на XVIII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Предложение о заключении соглашения поступило от акимата Абайской области Республики Казахстан и было поддержано руководством Алтайского края. Оно позволит создать нормативно-правовую базу для налаживания сотрудничества с новым приграничным для Алтайского края регионом Казахстана.

Отметим, что ранее Алтайский край заключил соглашения о сотрудничестве с приграничными Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана. Абайская область с центром в городе Семее была выделена из Восточно-Казахстанской области летом 2022 года.

Межгосударственный саммит проходит в Оренбурге. В режиме видеоселекторной связи участников форума поприветствовали президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главы государств отметили, что приграничное сотрудничество регионов продолжает развиваться. Сейчас 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнёрами, а по итогам прошлого года зафиксирован рост товарооборота между двумя странами — на 35%, товарооборот составил порядка 25 миллиардов долларов.