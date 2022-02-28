Алтайский край и Москва подписали новое соглашение о сотрудничестве

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Москвы Сергей Собянин подписали новое соглашение о сотрудничестве. Оно будет проходить в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, сообщает правительство региона.

Предыдущее двустороннее соглашение было подписано в 2012 году. Регионы будут совместно решать вопросы в сфере промышленности, транспорта, информационных коммуникаций, агропромышленного комплекса, торговли и услуг, архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма, спорта, охраны окружающей среды, семейной и молодёжной политики.

Для Алтайского края Москва является одним из ключевых покупателей промышленной продукции (шины, грузовые магистральные вагоны, металлургический кокс) и продуктов питания (крупы, растительное и сливочное масло, сыр).

В 2022 году регионы разработают дорожную карту, в которой определят формы совместной работы на ближайшее время.