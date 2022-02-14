Алтайский край немного поднялся в рейтинге регионов по уровню жизни
Несмотря на то, что регион за год поправил свои дела, он все еще продолжает находиться в нижней части таблицы
Аналитики агентства РИА Новости подвели итоги ежегодного исследования и расставили регионы России по местам в рейтинге по уровню жизни населения. За год дела у Алтайского края стали чуть лучше.
В рейтинге 2020 года регион смог набрать 37,791, а теперь Алтайскому краю дали 40,836 баллов, что позволило ему подняться на одну строчку по сравнению с результатом прошлого гола.
Несмотря на рост показателей, регион продолжает находиться в нижней части рейтинга и занимает 67 место из 85 возможных.
Для того, чтобы составить рейтинг, эксперты анализируют 67 показателей, от которых зависит уровень жизни людей в регионе. Среди них: доходы населения, безопасность проживания, демография, экология, здравоохранение и образование, экономическое развитие, социальная инфраструктура, условия для бизнеса, транспорт и т.д.