Алтайский край немного поднялся в рейтинге регионов по уровню жизни

Аналитики агентства РИА Новости подвели итоги ежегодного исследования и расставили регионы России по местам в рейтинге по уровню жизни населения. За год дела у Алтайского края стали чуть лучше.

В рейтинге 2020 года регион смог набрать 37,791, а теперь Алтайскому краю дали 40,836 баллов, что позволило ему подняться на одну строчку по сравнению с результатом прошлого гола.

Несмотря на рост показателей, регион продолжает находиться в нижней части рейтинга и занимает 67 место из 85 возможных.

Для того, чтобы составить рейтинг, эксперты анализируют 67 показателей, от которых зависит уровень жизни людей в регионе. Среди них: доходы населения, безопасность проживания, демография, экология, здравоохранение и образование, экономическое развитие, социальная инфраструктура, условия для бизнеса, транспорт и т.д.