Алтайский край оказался в списке регионов с «опасным» общественным транспортом

Алтайский край вошёл в список регионов с наиболее «опасным» городским и пригородным транспортом. Соответствующее исследование провели эксперты сервиса «АльфаСтрахование», которые проанализировали страховые выплаты перевозчиков за срок с 2019 по 2021 год, сообщает газета «Известия».

Так, эксперты оценили, в каких российских регионах чаще всего происходят аварии с участием городских и пригородных автобусов. Алтайский край в рейтинге занял восьмое место, на его долю пришлось 2,7% от общего числа аварий.

Первое место заняла Смоленская область (15,3%), второе — Санкт-Петербург (13,4%), третье — Новосибирская область (10,5%).

Также в десятку лидеров вошли Москва и Ставропольский край (по 9,5%), Челябинская (6,0%), Пензенская (5,9%) и Воронежская (4,3%) области, а также Сахалин (2,5%).