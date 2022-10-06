Алтайский край передал Славяносербскому району ЛНР спецтехнику

Глава района отметил, что сообщение с Алтайским краем дает свои результаты

6 октября 2022, 20:53, Илья Звягинцев

Алтайский край передал Славяносербскому району ЛНР спецтехнику и навесное оборудование. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«Подписание соглашения с Алтайским краем дает свои результаты сегодня мы вновь получаем в дар специализированную технику для коммунальных служб нашего района. Мы выражаем глубокую благодарность за заботу и неоценимую помощь. Полученные транспортные средства будут долго служить нашему району и его жителям», — сказал глава Славяносербского района Сергей Крамаренко.

Директор МУП «Монолит» Славяносербского района Луганской Народной Республики Владимир Танчик выразил России и Алтайскому краю благодарность за оказанную помощь.

В правительстве Алтайского края напомнили, что 5 августа Алтайский край передавал Славяносербскому району спецтехнику и школьные автобусы.

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