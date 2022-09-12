Алтайский край стал вторым в Сибири по естественной убыли населения

Алтайский край за семь месяцев 2022 года стал вторым среди регионов Сибири по естественной убыли населения, сообщает NGS42.ru со ссылкой на данные Росстата.

«В Алтайском крае разница между родившимися и умершими составила 10 235 человек», — отмечает издание.

На первом месте оказалась Кемеровская область, где с января по июль родился 11 431 младенец, а умерли 22 877 человек: естественная убыль — 11 446 человек.

На третьем и четвёртом местах Красноярский край (-8484 человека) и Новосибирская область (-7543).

Прирост населения показали только два региона — республики Тыва (1776 человек) и Алтай (226 человек).