Алтайский край занял третье место в России по количеству спам-звонков

Алтайский край занял третье место в России по числу спам-звонков. Об этом сообщает «Деловой Бийск».

Всего в регионе из общего числа звонков спамом являются 16,6%. На первом месте в этом рейтинге оказалась Новосибирская область, в которой 18% звонков являются нежелательными.

Вторую строчку заняла Тульская область. Здесь как спам определяется 17,1% звонков.

Общий уровень заспамленности звонков в России составляет 14% (каждый седьмой). Отмечается, что в прошлом году этот показатель составлял 8,1%.