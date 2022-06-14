Алтайский край занял второе место среди регионов Сибири по убыли населения с января по апрель
Единственный регион, убыль населения в котором была больше, — Кемеровская область
14 июня 2022, 09:16, Илья Звягинцев
Убыль населения в Алтайском крае с января по апрель 2022 года составила 7443 человека. Об этом сообщает NGS42, со ссылкой на данные Росстата.
С этим показателем край занял второе место по убыли населения среди регионов Сибири.
Первой в списке стала Кемеровская область, показатель которой за четыре месяца составил 7972 человека.
Тройку антилидеров замкнул Красноярский край — 6886 человек.
Только в двух сибирских регионах в этот период зафиксировали прирост. В Республике Алтай это значение составило 126 человек, а в Республике Тыва — 948 человек.
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