Алтайский край занял второе место среди регионов Сибири по убыли населения с января по апрель

Убыль населения в Алтайском крае с января по апрель 2022 года составила 7443 человека. Об этом сообщает NGS42, со ссылкой на данные Росстата.

С этим показателем край занял второе место по убыли населения среди регионов Сибири.

Первой в списке стала Кемеровская область, показатель которой за четыре месяца составил 7972 человека.

Тройку антилидеров замкнул Красноярский край — 6886 человек.

Только в двух сибирских регионах в этот период зафиксировали прирост. В Республике Алтай это значение составило 126 человек, а в Республике Тыва — 948 человек.