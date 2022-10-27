Один из самых популярных этнических исполнителей в России Добрыня Сатин выступит в Барнауле

Музыку, наполненную любовью к Алтаю и всему миру, колоритную алтайскую этнику, сочетающуюся с регги, фолком и электронной музыкой, смогут послушать барнаульцы на концерте Добрыни Сатина.

Добрыня Сатин — яркий представитель жанра world music, один из лучших голосов этномира, признанный мастер горлового пения и мультиинструменталист. 28 октября в рамках сибирского тура он выступит в Барнауле, в концертном зале АлтГУ (ул. Димитрова, 66) с программой «Трансформация реальности».

Альбом «Трансформация реальности» вышел в 2020 году и стал квинтэссенцией творчества Добрыни Сатина.

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Добрыня Сатин — победитель международного конкурса-фестиваля музыкального творчества «Урал моно». Участник федеральных ТВ-проектов «Орёл и решка», «Новая звезда», «Страна талантов». Алтайская аутентичная музыка благодаря Добрыне звучала в разных частях России и за рубежом: в Дании, Германии, Испании, Франции, Бельгии, Греции, Казахстане, Киргизии.

В сентябре 2022 года на сервисе «Яндекс. Музыка» песни Добрыни Сатина послушали более 66 тысяч пользователей.