Один из самых популярных этнических исполнителей в России Добрыня Сатин выступит в Барнауле
За сентябрь 2022 года на сервисе «Яндекс. Музыка» песни Сатина слушали более 66 тысяч пользователей
Музыку, наполненную любовью к Алтаю и всему миру, колоритную алтайскую этнику, сочетающуюся с регги, фолком и электронной музыкой, смогут послушать барнаульцы на концерте Добрыни Сатина.
Добрыня Сатин — яркий представитель жанра world music, один из лучших голосов этномира, признанный мастер горлового пения и мультиинструменталист. 28 октября в рамках сибирского тура он выступит в Барнауле, в концертном зале АлтГУ (ул. Димитрова, 66) с программой «Трансформация реальности».
Альбом «Трансформация реальности» вышел в 2020 году и стал квинтэссенцией творчества Добрыни Сатина.
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