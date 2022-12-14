Алтайский министр оценил предложение передать школы на уровень края

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников прокомментировал инициативу депутатов Госдумы, предполагающую передачу содержания школ, детсадов и учреждений допобразования на уровень регионов, пишет «Толк».

Ранее Госдума приняла поправки, которые дают возможность регионам «забрать» у муниципалитетов содержание школ, детсадов и организаций дополнительного образования. К примеру, в Алтайском крае эти расходы несут местные бюджеты, при этом зарплаты педагогам платит регион.

«Мы уже слышим возгласы с мест по этому поводу. Кто-то говорит: „Всё, заберите быстрее“. Кто-то говорит, что на сам процесс образования это не влияет. А у нас в крае исторически сложились и финансово закреплены эти расходные обязательства», — отметил Ситников на совете по взаимодействию краевых и местных депутатов.

Он подчеркнул, что с учётом этих расходов закреплены нормативы отчисления налогов в местные бюджеты. Если конкретно, то содержание указанных учреждений обходится примерно в 12-13 млрд рублей в год, а все дотации муниципалитетам — 2,4 млрд.

В итоге, подчеркнул Ситников, чтобы «всё это забрать на уровень края», у органов местного самоуправления придётся забрать и доходы.