Алтайский онколог рассказал, почему опасно долго загорать под солнцем

Злоупотребление солнечными ванными может вызвать развитие рака. Отказаться от частого пребывания под прямыми солнечными лучами призвал врач-онколог краевого онкодиспансера «Надежда» Виталий Тарабукин, сообщают «Вести-Алтай».

По словам доктора, получить необходимую порцию витамина D человек может всего за 15 минут пребывания на солнце, а регулярное нахождение под солнечными лучами может нанести вред коже. Кроме того, Тарабукин призвал перед принятием «солнечных ванн» посетить дерматолога, который проведет тест на коже и поможет подобрать эффективное солнцезащитное средство.

«Я советую пройти этот тест всем, кто планирует активно загорать, независимо от типа кожи. Считается, что светлокожие люди более склонны к обгоранию. Но темнокожие тоже, к сожалению, получают ожоги кожи. И у тех, и у других могут развиться рак кожи и меланомы», — пояснил Виталий Тарабукин.

Он также предостерег от загара до появления ожогов на коже. Кроме того, нужно обязательно закрывать от солнца пигментные пятна.