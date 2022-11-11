Алтайский пчеловод рассказал, почему продаёт мёд в Москве за 1300 рублей за кило

В Москве в музее-заповеднике «Коломенское» закрылась традиционная медовая ярмарка, которую продлевали на две недели, но распродать весь товар так и не удалось, в том числе из-за высоких цен, пишет корреспондент газеты «Труд».

«Познакомился на ярмарке с алтайским пчеловодом Сергеем. Он держит полсотни ульев в деревне под Белокурихой. Позади прилавка — десятка полтора бочонков и бидонов с разноцветным мёдом. Но из длинного перечня только гречишный дешевле тысячи рублей за килограмм, остальные — от 1300 рублей и выше. Спрашиваю: не слишком ли много заломил?» — рассказал журналист.

Пчеловод ответил, что лишь только за право торговать на ярмарке заплатил 500 тысяч рублей — за два с половиной месяца, и потом ещё отдал 80 тысяч за две дополнительные недели. Это почти 200 тысяч в месяц за точку площадью 6 кв. метров в продуваемом парусиновом павильоне на улице.

Кроме того, эти три месяца в Москве надо где-то жить, а аренда в столице очень дорогая.

За месяц семья алтайских пчеловодов продавала по 700-800 кг мёда — это примерно 1 млн рублей выручки. Сергей пояснил, что если бы не было дополнительных расходов, то килограмм обходился бы на 150-200 рублей дешевле. Впрочем, для москвичей это всё равно было бы существенно дороже.

«Не поленился заглянуть на барнаульские торговые сайты, где пчеловоды выставляют на продажу всё тот же алтайский мёд. Килограмм горного предлагается по 320 рублей, таёжный — по 300, гречишный — по 150 рублей. То есть раз в пять дешевле, чем на столичной ярмарке. Почувствуйте разницу», — подчеркнул журналист.