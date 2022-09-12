Алтайский перинатальный центр «ДАР» стал победителем престижной премии «Репродуктивное завтра в России»

Перинатальный центр «ДАР» стал победителем престижной премии «Репродуктивное завтра в России». 7 сентября в Сочи состоялось торжественное награждение пятнадцати талантливых специалистов, осуществляющих деятельность в сфере акушерства, гинекологии, неонатологии и смежных клинических дисциплин, сообщает пресс-служба центра.

В номинации «Лучший перинатальный центр» награду за лучший перинатальный центр Российской Федерации получил Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР».

В настоящее время «Репродуктивное завтра России» — единственная авторитетная премия в стране, которая отражает выдающиеся достижения практикующих врачей, их значительный вклад в отечественную медицину в части решения демографических задач и вопросов репродуктивного здоровья россиян.

За 10 лет существования «Репродуктивного завтра России» её лауреатами стали почти 100 специалистов и медицинских учреждений из более 35 городов России.

Напомним, что Алтайский краевой клинический перинатальный центр — это ключевое звено в системе оказания медицинской помощи беременным и новорожденным высокого риска. В настоящее время медучреждение представлено семью крупными блоками, 28-ю структурными подразделениями, 285-ю койками. В нем работают 1013 сотрудников.