Алтайский «Политех» ещё на неделю продлил обучение на дистанте

АлтГТУ перешёл на удалённое обучение 2 февраля

12 февраля 2022, 15:10

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова с 14 по 20 февраля продолжит обучение в дистанционном формате, сообщает пресс-служба вуза.

При помощи дистанционных образовательных технологий будут вестись программы высшего образования и подготовка специалистов среднего звена.

Напомним, на дистант АлтГТУ ушёл с 2 февраля. На следующий день на удалёнку перешли Алтайский государственный университет и Алтайский педагогический университет.

Алтайский

Алтайский "Политех" перешёл на дистанционное обучение из-за COVID

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