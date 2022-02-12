Алтайский «Политех» ещё на неделю продлил обучение на дистанте

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова с 14 по 20 февраля продолжит обучение в дистанционном формате, сообщает пресс-служба вуза.

При помощи дистанционных образовательных технологий будут вестись программы высшего образования и подготовка специалистов среднего звена.

Напомним, на дистант АлтГТУ ушёл с 2 февраля. На следующий день на удалёнку перешли Алтайский государственный университет и Алтайский педагогический университет.