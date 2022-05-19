Алтайский «Пухляш» купил в подарок маме автомобиль за три миллиона рублей

Уроженец Заринска Дмитрий Красильников, известный как Пухляш из Little Big, приобрёл дорогостоящий подарок для своей мамы. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на специализированное издание «Автосоюз».

Подарок для мамы Красильников выбирал в автоцентре «Сибтрансавто-Новосибирск». В итоге он остановился на Haval F7x Tech Plus за три миллиона рублей.

Напомним, Дмитрий Красильников стал популярен после участия в съёмках клипа на песню Uno группы Little Big.

После этого он появлялся в различных шоу на YouTube, недавно стало известно, что Красильников будет вести программу на телеканале «Муз ТВ».