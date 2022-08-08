На Алтае механизатора задержали за «взрывоопасный диван»
Мужчина хранил в мягкой мебели килограмм пороха
8 августа 2022, 11:18
В Алтайском крае у мужчины изъяли почти килограмм пороха, сообщает региональное МВД.
«62-летний механизатор в одном из сёл Шипуновского района хранил в доме в диване 965 граммов пороха. Мужчина пояснил, что данный порох остался у него от отца», — рассказали в ведомстве.
Сельчанину грозит до пяти лет лишения свободы за «хранение взрывчатых веществ».
В полиции напомнили, что добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовного преследования.
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