На Алтае механизатора задержали за «взрывоопасный диван»

В Алтайском крае у мужчины изъяли почти килограмм пороха, сообщает региональное МВД.

«62-летний механизатор в одном из сёл Шипуновского района хранил в доме в диване 965 граммов пороха. Мужчина пояснил, что данный порох остался у него от отца», — рассказали в ведомстве.

Сельчанину грозит до пяти лет лишения свободы за «хранение взрывчатых веществ».

В полиции напомнили, что добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовного преследования.