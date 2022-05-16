Алтайский шаман объяснил, почему «враги» боятся георгиевской ленточки

Алтайский шаман Артём Игнатенко объяснил суть георгиевской ленты. Видеозапись с его пояснениями опубликовал телеграм-канал Readovka.

«Георгиевская лента: чёрный — мудрость предков, а золотой — божественная суть», — сказал шаман.

Он добавил, что те, кто видит георгиевскую ленту, — боятся её, а те, кто носит этот символ, — непобедимы.

Ранее Игнатенко с мистической точки зрения попытался объяснить спецоперацию на Украине.

По словам колдуна, этим миром правят символы, и президент России Владимир Путин, родившийся 7 октября, символизирует собою жизнь и Стрибога.

Он также добавил, что спецоперация началась «идеально вовремя, потому что по космосу стоял парад планет».