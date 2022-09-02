В Алтайском крае возбуждено уголовное дело из-за халатности при капремонте сельской школы

Следователи СУ СКР по Алтайскому краю расследуют уголовное дело о халатности при проведении капремонта МКОУ «Голухинская СОШ». Как сообщает пресс-служба ведомства, дело было заведено ещё в августе этого года, после поступления материалов прокурорской проверки.

По данным следствия, в январе 2021 года между администрацией Заринского района и региональным Минобрнауки было заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на капремонт в сумме более 30 миллионов рублей. Срок окончания работ был установлен до августа 2021 года, однако до сих пор объект не сдан в полном объёме. Контролировали строительство должностные лица районной администрации.

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Политика Путин распорядился найти и наказать виновных в срыве ремонта школ в Алтайском крае

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Напомним, что 1 сентября президент России Владимир Путин поручил найти виновных в срыве сроков капремонта школ в регионах страны, в том числе и в Алтайском крае. Поводом для такого распоряжения стал доклад главы Минпросвещения Сергея Кравцова о ситуации с учебными заведениями. По данным министра, в РФ 84 школы не успели завершить капремонт к 1 сентября.