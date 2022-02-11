Алтайский спасатель работает судьей на ОИ-2022 в Пекине

Командир отделения 6-го отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Сергей Ахременко принимает участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Китайской Народной Республике. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, спасатель является судьей международной категории по горнолыжному спорту.

«Работаем мы в команде совместно с китайскими специалистами, участвуют судьи со всей России. Я здесь в качестве руководителя группы быстрого реагирования на состязаниях по горным лыжам, на скоростных спусках. В подчинении у меня 20 человек, люди дежурят на постах по всей трассе, на старте и финише. Группа быстрого реагирования занимается экстренным решением возникающих инцидентов. Это самая сложная работа на склоне. Например, спортсмен сошёл с трассы. Я должен оценить ситуацию, решить проблему, оказать помощь, чтобы как можно быстро всё вернулось в нужное русло. Конечно, многолетняя служба в МЧС России научила меня быстро принимать нужные решения, правильно действовать в экстремальных обстоятельствах», — рассказал Ахременко.

Сам Ахременко служит в пожарной охране с 1996 года, за эти годы был неоднократно поощрён руководством отряда и главка за отличную службу и профессиональные достижения. Ему удалось многого достичь и в любимом виде спорта, ведь он родился и вырос в Белокурихе, известной своими горнолыжными склонами и спортсменами-горнолыжниками. Многократно участвовал и побеждал в соревнованиях, в том числе выступал за отряд.

Олимпиада в Пекине — уже не первые международные состязания, в которых Сергей принимает участие как в качестве спортсмена, так и в качестве судьи. До этого были Олимпийские игры в Сочи, Паралимпиада, Всемирные военные игры, XIII зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.