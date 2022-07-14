Алтайский студент получил миллион на создание сайта по обжалованию штрафов ГИБДД

Магистрант юридического института АлтГУ Андрей Кулаевский получил финансирование в размере 1 млн рублей на создание информационной системы обжалования административных штрафов, вынесенных на основании видео с камер, сообщает АлтГУ.

По статистике сервиса «Штраф ГИБДД», хотя бы раз штраф получали 96% водителей, из них 7% пытаются его обжаловать.

«Так как камера все-таки не живой человек, то она не может определить, было ли нарушение умышленным или вынужденным. Например, у машины лопнула шина, и водителю пришлось свернуть с дороги, остановившись на обочине. А за остановку в неположенном месте ему приходит штраф», — отметил Андрей.

Эта несправедливость и навела на мысль создать систему, способную оказывать помощь за условную цену — 30 рублей. Это поможет сэкономить на консультациях юриста.

Пока что студент создал специальный Telegram-бот, который работает четыре месяца в тестовом режиме. Бот может составить жалобу, ходатайствовать о восстановлении срока обжалования и не только. Всего бот рассматривает 13 наиболее распространенных ситуаций ошибочного наложения штрафа.

Одна из основных задач выполнения полученного гранта — создание сайта, куда будет перенесен основной алгоритм бота. Миллион уйдет на программистов, разработку, дизайн сайта и другие работы.