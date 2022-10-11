Алтайский военком рассказал, подлежат ли мобилизации женщины и сколько женщин пришли добровольно в военкомат

Военный комиссар Республики Алтай Олег Денисенко рассказал, подлежат ли частичной мобилизации женщины. Его ответ опубликовали в группе «Объясняем.Республика Алтай» во «ВКонтакте».

«Женщины, которые имеют военно-учётную специальность, это в основном медики, пока не подлежат призыву», — заявил военком.

По словам Денисенко, призвать их могут в том случае, если они сами придут в военный комиссариат, чтобы стать добровольцами. Такой случай в Республике Алтай уже был.

«Да, у нас есть женщина, которая пришла добровольно в военкомат, и мы её оформляем на контракт — это медсестра, которая хочет уехать и выполнить свой воинский долг, потому что она находится в запасе», — рассказал Денисенко.