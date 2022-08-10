Алтайские власти объяснили, почему вырубают «любимый лес» возле села Тюменцево

Жители села Тюменцево обеспокоены вырубкой деревьев в лесу, который они посещают с детства, сообщает «Барнаул 22».

«И его уничтожат, какой кошмар. И как всегда у всех на всё есть разрешение. В 300-500 метрах от наших домов. „Чудо-машина“ не глушится ни на минуту. Представляете, что там после них остаётся? Уже сейчас машины с прицепами и день и ночь туда вереницей», — рассказали сельчане.

Видео: газета «Вперёд» Тюменцевского района

В алтайском Минприроды пояснили, что в окрестностях села Тюменцево (Кулундинское лесничество) проводятся добровольно-выборочные рубки спелых и перестойных мягколиственных деревьев, а не санитарная рубка.

«Заготовку древесины на законных основаниях осуществляет арендатор лесного участка „Каменский ЛДК“. Есть договор аренды, проект освоения лесов, лесная декларация. При выездном осмотре вышеуказанных лесных участков, проведённых должностными лицами Кулундинского лесничества, нарушений лесного законодательства не выявлено», — подчеркнули в ведомстве.

Видео: газета «Вперёд» Тюменцевского района

Ранее сообщили, что на территории Советского лесничества деревья пилили так, что даже уничтожили подстилку: «Не осталось вообще ни одной травинки».