Алтайского экс-министра будут судить за покупку люксовых машин на деньги для защиты леса

Бывший министр природных ресурсов Республики Алтай Александр Алисов предстанет перед судом за приобретение двух дорогостоящих автомобилей, сообщает региональный СК.

С 2018 года Алисов возглавляет Чемальский район республики. В 2016 году, по версии следствия, он потратил более 7,8 млн рублей, предназначенные для развития лесного хозяйства, на автомобили Toyota Land Cruiser и Volkswagen Touareg.

Автомобиль в ходе выемки по делу / Фото: altai.sledcom.ru

Примечательно, что деньги поступили в подведомственные экс-министру автономные учреждения «Авиалесоохрана» и «Онгудай лес» под видом целевых субсидий на укрепление материально-технической базы.

«Фактически иномарки использовались постоянным представительством Республики Алтай в Москве и одним из заместителей председателя регионального правительства», — уточняет «Коммерсант».

С предъявленным обвинением экс-министр не согласился. 6 июля дело в отношении Алисова направили в горсуд Горно-Алтайска.