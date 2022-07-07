Алтайского экс-министра будут судить за покупку люксовых машин на деньги для защиты леса
Деньги предназначались для укрепления материально-технической базы
Бывший министр природных ресурсов Республики Алтай Александр Алисов предстанет перед судом за приобретение двух дорогостоящих автомобилей, сообщает региональный СК.
С 2018 года Алисов возглавляет Чемальский район республики. В 2016 году, по версии следствия, он потратил более 7,8 млн рублей, предназначенные для развития лесного хозяйства, на автомобили Toyota Land Cruiser и Volkswagen Touareg.
Автомобиль в ходе выемки по делу / Фото: altai.sledcom.ru
Примечательно, что деньги поступили в подведомственные экс-министру автономные учреждения «Авиалесоохрана» и «Онгудай лес» под видом целевых субсидий на укрепление материально-технической базы.
«Фактически иномарки использовались постоянным представительством Республики Алтай в Москве и одним из заместителей председателя регионального правительства», — уточняет «Коммерсант».
С предъявленным обвинением экс-министр не согласился. 6 июля дело в отношении Алисова направили в горсуд Горно-Алтайска.