АлтГПУ продлил дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19

В Алтайском государственном педагогическом университете продлили режим дистанционного обучения. Согласно сообщению в официальном Instagram-аккаунте вуза, приказ о продлении ограничительных мер до 19 февраля подписан ректором Ириной Лазаренко.

Так, приказом ректора от 2 февраля образовательное учреждение перешло на обучение в дистанционном формате на фоне обострения ситуации с коронавирусом.

“Меры, принимаемые в вузе по предотвращению распространения COVID-19, дают свои положительные результаты, но нужно время для их закрепления. Поэтому набираемся терпения и работаем ещё неделю в дистанционном формате”, — отмечается в сообщении пресс-службы вуза.

Студентов призвали воспользоваться этой “паузой”, чтобы привиться от COVID-19 или ревакцинироваться.