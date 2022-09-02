АлтГТУ запустил цифровой деканат в новом учебном году

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова первым среди региональных вузов организовал работу цифрового деканата. Этот ресурс позволит студентам в один клик получить любой документ по учёбе в университете, сообщает пресс-служба вуза.

С идеей создать новую структуру выступил ректор Андрей Марков, его поддержало учебно-методическое управление АлтГТУ.

Чтобы получить нужный документ, не придётся лично приходить в кабинет, сидеть в очереди, чтобы оставить запрос. Достаточно просто отправить электронную заявку, а на следующий день он поступит на электронную почту. Либо нужный документ можно будет забрать лично в цифровом деканате. Обратиться в цифровой деканат могут и преподаватели университета.

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов познакомился с работой новой структуры. Он уверен: внедрение цифрового деканата позволит студентам получить интересный и современный сервис, который освободит их от бюрократической работы, и сосредоточиться на учёбе и повышении интеллектуального уровня.

В первые часы работы цифрового деканата поступили десятки запросов от первокурсников. Им требуются справки, подтверждающие их студенческий статус.

Со временем сервисов будет больше, совершенствоваться будет и материально-техническая база. По словам Андрея Маркова, с цифровизацией учебного процесса личные связи с деканатом и преподавателями студент терять не должен.

«Мы освободили наши деканаты от бумажной работы, связанной с заполнением ведомостей, оформлением справок. Это позволит больше сосредоточиться на работе со студентами и совершенствовании образовательного процесса», — подытожил ректор.