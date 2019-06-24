"Алые паруса – 2019": как прошел самый красивый выпускной бал России

Все, кто хоть раз побывали на "Алых парусах", не могут остаться равнодушными к этому прекрасному празднику. Выпускников и гостей северной столицы в ночь на 24 июня ждали историческое шоу, фейерверк и бриг "Россия", размер парусов которого составил около 900 квадратных метров. Бриг пришел на смену шведскому судну, долгие годы ходившему по Неве на "Алых парусах".

Как пишет ТАСС, в этом году у питерских выпускников появилась новая традиция – в момент, когда они увидят парусник, загадать желание. Движение судна от Троицкого моста через Дворцовый мимо Эрмитажа, Петропавловской крепости и Адмиралтейства сопровождала новая программа пиротехнического шоу.

Как это было, смотрите в нашей фотоленте.