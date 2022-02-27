AMD и Intel прекратили поставки товаров в Россию

Крупнейшие мировые производители процессоров Intel и AMD приостановили поставки своей продукции в Россию. Об этом РБК сообщили два источника на IT-рынке.

Американские компании в устной форме объявили о своём решении российским производителям электроники, рассказал собеседник издания. Он уточнил, что китайские партнёры уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию.

Приостановку поставок процессоров от AMD и Intel подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Представитель AMD отказался от комментариев. Представитель Intel в России обтекаемо ответил, что “компания обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля”.