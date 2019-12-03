Американка пожаловалась врачам на грипп, а у нее нашли пять опухолей мозга

Двадцатилетняя американка Маккенна Картер месяц страдала от головных болей и других симптомов гриппа, пока у нее не нашли пять опухолей мозга, пишет РИА "Новости".

В 2017 году со спины девушки врачи удалили одну родинку и были уверены, что предотвратили риск развития онкологического заболевания. Уже через год Маккенна стала испытывать сильные головные боли и другие симптомы гриппа. Болезнь не поддавалась лечению, и она решила обратиться в больницу.

Обследование показало пять опухолей в головном мозге американки. Болезнь находилась на четвертой стадии развития. Кроме того, новообразования есть также в печени, легких и костях.

Лучевая терапия не дала результатов, а после удаления одной опухоли оказалось, что болезнь прогрессирует. В октябре началось экспериментальное лечение. Девушку пытаются вылечить ее же иммунными клетками.