Американский актер Стивен Сигал получил сербское гражданство

63-летний американский киноактер, сценарист, режиссер и музыкант Стивен Сигал получил гражданство Сербии, сообщает "Интерфакс".



Отмечается, что Сигал дважды приезжал в Белград в декабре 2015 года на встречу с президентом страны Томиславом Николичем и премьер-министром Александром Вучичем.



Актер заявил, что хочет открыть в сербской столице школу боевых искусств и сделает все необходимое для того, чтобы улучшить имидж Сербии, которую он считает новой родиной.



ТАСС добавляет, что актер за 30-летнюю карьеру снялся в 120 фильмах. Самые популярные из них - "В огне", "Смерти вопреки", "В смертельной зоне" и "Над законом". Вместе с Сигалом на съемочной площадке работали Вупи Голдберг, Томми Ли Джонс, Майкл Кейн и другие актеры Голливуда.