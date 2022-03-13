Американский бренд одежды Vans приостановит работу на российском рынке

Американский бренд одежды Vans остановит работу своих магазинов на российском рынке. Об этом сказано в официальном заявлении компании.

Как рассказала одна из сотрудниц московского магазина «Газете.ру», работникам будут платить минимальную зарплату без бонусов и премий на время закрытия.

«В настоящее время Vans не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте vans.ru временно приостановлено», — сказано в официальном заявлении компании.

Ранее сообщалось, что о временном закрытии своих магазинов объявил целый ряд иностранных брендов, среди которых Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti, Adidas, Puma и другие.