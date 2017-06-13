Американский подросток станцевал на больничной койке после пересадки сердца

Фото: facebook.com

16-летний Амари Холл из американского Балтимора (штат Мэриленд) исполнил танец на больничной койке сразу после того, как ему провели операцию по трансплантации сердца. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Facebook-страницу Fox 5 DC.

Отмечается, что опубликованный в соцсети ролик посмотрели уже почти 7 миллионов раз.

На записи видно, как едва пришедший в себя после наркоза подросток начинает энергично махать руками под одобрительные реплики его родных и поздравлять медиков с успешной операцией.

По словам тети Холла, мальчик родился с редкой болезнью сердца и несколько месяцев ждал подходящий донорский орган.