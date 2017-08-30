Американского профессора уволили за высказывание о наводнении в Техасе

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Университет Тампы в штате Флорида (США) накануне, 29 августа, заявил об увольнении профессора Кеннета Стори, назвавшего наводнение в Техасе наказанием за поддержку Республиканской партии жителями данного штата. Об этом сообщает РИА "Новости".

Агентство отмечает, что ранее профессора социологии раскритиковали за сообщение в Twitter: "Я не верю в "мгновенную карму", но чувствуется, что Техасу так и надо. Надеюсь, что это поможет им понять, что Республиканская партия о них не заботится".

В университете отметили, что осуждают комментарии преподавателя и "чувства, которыми они были вызваны". "Мы понимаем боль, которую вызвали эти безответственные действия. Стори уволен со своей должности в Университете Тампы, его курс будут читать другие сотрудники факультета социологии", — цитирует агентство заявление университета.

Также руководство вуза выразило соболезнования пострадавшим в связи с наводнением.

Агентство отмечает, что наводнения в Техасе вызваны штормом "Харви". Он стал самым разрушительным ураганом в Америке за последние 12 лет.