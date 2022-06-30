Amic.ru проводит конкурс фотографий самых странных и необычных арт-объектов Барнаула

Какие только арт-объекты не встретишь во дворах Барнаула. И скульптуры с советским прошлым, и необычный новодел, и лебеди из покрышек, и пальмочки из бутылок.

Есть у вас во дворе такие? Присылайте нам в личные сообщения во «ВКонтакте» фотографии самых необычных и странных, по вашему мнению, барнаульских скульптур. А мы проведём голосование среди подписчиков и наградим победителя сертификатом в ресторан «Своя компания» на три тысячи рублей.

Ждем фото до 12 июля включительно!