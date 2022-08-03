Аналитик назвал валюты, в которых россиянам лучше хранить деньги
Специалист предупредил о том, что курс доллара в ближайшее время может вырасти
3 августа 2022, 09:55, Илья Звягинцев
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал о том, что факторы, которые влияли на укрепление рубля, начнут ослабевать. Его слова передаёт агентство «Прайм».
Экономист отмечает, что в последнее время всё чаще обсуждается возобновление действия бюджетного правила в новом виде. Также могут начать проседать цены на сырьё, а риск введения санкций никуда не делся. К списку возможных причин для роста курса доллара Зельцер причислил и усложнение ситуации вокруг Тайваня.
Всё это может привести к тому, что в августе курс доллара вырастет до 65-67 рублей.
Специалист порекомендовал россиянам хранить деньги в китайском юане и гонконгском долларе.
Комментарии
Новости партнеров