Аналитик назвал валюты, в которых россиянам лучше хранить деньги

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал о том, что факторы, которые влияли на укрепление рубля, начнут ослабевать. Его слова передаёт агентство «Прайм».

Экономист отмечает, что в последнее время всё чаще обсуждается возобновление действия бюджетного правила в новом виде. Также могут начать проседать цены на сырьё, а риск введения санкций никуда не делся. К списку возможных причин для роста курса доллара Зельцер причислил и усложнение ситуации вокруг Тайваня.

Всё это может привести к тому, что в августе курс доллара вырастет до 65-67 рублей.

Специалист порекомендовал россиянам хранить деньги в китайском юане и гонконгском долларе.