Аналитики назвали вакансии с зарплатой от 100 тысяч в Алтайском крае в мае

Аналитики сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» изучили предложения о работе для жителей Алтайского края и выяснили, кому в мае готовы предложить зарплату 100 тысяч рублей и выше.

Так, машинисту крана готовы предложить заработную плату в 150 тысяч рублей. Сотруднику предстоит работать на автокране КАТО. Требуется удостоверение крановщика и права категории С.

До 120 тысяч рублей готовы платить в производственной компании монтажнику теплиц. Работодатель в вакансии отмечает постоянное наличие заказов, однако оплата производится лишь после сдачи объектов.

Швее на мебельном производстве предлагают заработать до 100 тысяч рублей. Как указывает работодатель в вакансии, мастера ждет все для комфортной и приятной работы: большие витражные окна, раздевалка, душ, кухня для приема пищи, новейшее оборудование, а также удобная транспортная доступность рабочего места.

Приличные деньги может заработать тракторист-механизатор. В Ивановке Калманского района специалисту предлагают зарплату до 100 тысяч рублей — работать предстоит в сфере растениеводства и животноводства. Для иногородних сотрудников работодатель предоставляет бесплатное проживание в гостинице и питание.