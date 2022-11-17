Аналитики заявили, что россияне станут меньше покупать из-за роста тарифов на ЖКХ

Аналитик Елена Киселёва рассказала «Прайму», как повышение стоимости услуг ЖКХ повлияет на экономику страны.

С 1 декабря тарифы по стране вырастут в среднем на 9%, а это повышение станет уже вторым за год.

Киселёва пояснила, что цены растут из-за увеличения издержек компаний, которые работают в этой отрасли. Фирмам, по её словам, приходится содержать инфраструктуру при увеличении цен и снижении возможностей субсидирования.

По мнению аналитика, повышение стоимости тарифов ЖКХ приведёт к снижению потребительского спроса у россиян, что спровоцирует уменьшение поддержки экономического развития страны в целом.

Ранее amic.ru рассказал, на сколько вырастут тарифы ЖКХ в декабре и почему их внепланово повышают.