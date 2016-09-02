Андрей Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой

Фото: bloknot.ru

Футболист казахстанского клуба "Кайрат" Андрей Аршавин снова женился. На этот раз его избранницей стала журналистка из Санкт-Петербурга Алиса Казьмина, пишет портал woman.ru.

Как сообщает издание, знаменитый футболист уже несколько лет встречается с Казьминой. Их свадьба состоялась в четверг, 1 сентября. Пара расписалась в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. На бракосочетании присутствовали только самые близкие люди. После этого молодожены улетели в Сочи.

Сообщается, что дату свадьбы строго держали в секрете.

Напомним, ранее Аршавин был женат на телеведущей Юлии Барановской. У супругов трое детей. Их разрыв вызвал большой общественный резонанс в 2012 году. Алиса Казьмина тоже была в браке, воспитывает двоих детей.