Андрей Макаревич требует у клиники вернуть ему его сперматозоиды
Певец решил хранить свой биоматериал в другом учреждении
23 августа 2016, 18:25
Фото: avufa.ru
Солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич требует от клиники, в которую он некогда сдал свои замороженные сперматозоиды, вернуть ему его биоматериал. Такое решение он объясняет недоверием к больнице, сообщает Life.ru.
Теперь он решил хранить сперматозоиды в другом медучреждении. Врачи попросили певца сначала найти клинику, а потом забирать биоматериал, чтобы он не испортился.
Именно этим сейчас и занимается культурный деятель.
Отметим, у певца трое детей.
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