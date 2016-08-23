Андрей Макаревич требует у клиники вернуть ему его сперматозоиды

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Солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич требует от клиники, в которую он некогда сдал свои замороженные сперматозоиды, вернуть ему его биоматериал. Такое решение он объясняет недоверием к больнице, сообщает Life.ru.

Теперь он решил хранить сперматозоиды в другом медучреждении. Врачи попросили певца сначала найти клинику, а потом забирать биоматериал, чтобы он не испортился.

Именно этим сейчас и занимается культурный деятель.

Отметим, у певца трое детей.