Англичанин необычным способом вернул утерянный кошелек

Житель Лондона потерял кошелек и даже не надеялся, что ему его кто-то вернет, так как контактной информации в нем не было, но выяснилось, что напрасно, сообщает сервис новостей Mail.ru.

Через некоторое время на его счет начали приходить переводы по одному центу. После четвертого такого поступления англичанин решил узнать, что это за неизвестный отправитель.

В графе "назначение платежа" был номер телефона с просьбой связаться, чтобы забрать бумажник.

Все деньги в кошельке были в целости и сохранности. В благодарность мужчина купил честному британцу бутылку дорогого вина и написал о нем восторженный пост в социальной сети.