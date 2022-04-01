«Аникс» опроверг информацию о создании искусственного дефицита сахара на Алтае

В сети магазинов «Аникс» прокомментировали новости о претензиях прокуратуры, которые якобы были связаны с наличием сахара на складах, тогда как на полках торговых точках его не было. Как сообщает «Банкфакс», ретейлер заявил, что эти данные не соответствуют действительности — сахара на самом деле просто не хватало, поэтому его какое-то время и не было на полках, а вынесенное контролирующим ведомством предостережение связано с поднятой ими наценкой на сахар-песок.

В сети подчеркнули, что ни надзорное ведомство, ни антимонопольщики не проводили проверку складов на предмет наличия или отсутствия сахара.

«Соответственно, заявления о том, что „Аникс“ создаёт искусственный дефицит, голословны и не подтверждаются фактами. Более того, пресс-служба УФАС по Алтайскому краю подтвердила, что руководитель Степан Поспелов не делал заявлений о том, что „Аникс“ создаёт искусственный дефицит», — подчеркнули в сети.

Во время проверки прокуратуры на полках магазинов действительно не было сахара, однако это объясняется тем, что запасы не соответствовали ажиотажно высокому спросу у населения, и «Аникс» продавал его «с колёс».