Анна Попова заявила, что 14% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

14% россиян имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. Ее слова передает "Интерфакс".

"Лучше всего иммунитет вырабатывается у детей. Из общего количества обследованных детей в возрасте до 17 лет – иммунных 20%, от 18 до 64 лет – 14%, 65 лет и старше – всего 11%", – сообщила руководитель ведомства.

Попова уточнила, что эти данные получены по результатам тестирования 650 тысяч человек в 46 регионах. Однако отдельную статистику по субъектам она не предоставила.

По данным на 10 июня, в России подтверждено 493 657 случаев заражения коронавирусом и 6358 смертей. В Алтайском крае уже насчитали 2524 случая COVID и 33 летальных исхода.