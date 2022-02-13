Анна Семенович рассказала о самочувствии после липосакции
Пока Семенович ходит в повязке и не посещает вечеринки, чтобы восстановиться после операции
Бывшая солистка группы «Блестящие» и актриса Анна Семенович, недавно сделавшая липосакцию нескольких частей тела, пожаловалась на самочувствие после операции. Певица в сторис Instagram рассказала, что чувствует слабость.
По словам Семенович, пока она ходит в повязке, а в понедельник у неё визит к доктору. После этого ей, возможно, разрешат в повязке только спать. Сейчас певица не ходит на вечеринки и соблюдает все рекомендации врачей по реабилитации.
Семенович также отметила, что на подбородке ещё остается небольшой отек, а на руке есть синяк, однако она уже довольна результатом.
«Главное, кто после пластики, ребята, обязательная реабилитация. Не бросайте её. Если вы думали, что вам там липосакцию сделали, жирок почистили и всё, то это не так — главное, как вы будете после процедуры реабилитироваться. Это залог вашего успеха», — подчеркнула певица.