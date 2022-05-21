Аномальная жара до 37 градусов, дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 22 мая
Скорость ветра при порывах может достигать 24 м/с
22 мая 2022, 06:01
Аномальная жара обрушится на Алтайский край в воскресенье, 22 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура днём составит +26...+37 градусов. Местами будут кратковременные дожди и грозы. Ветер подует юго-западный, 9-14 м/с, в южных и западных районах порывы до 19-24 м/с.
В Барнауле термометры покажут +29...+31 градус. В конце дня ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра — до 14 м/с.
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