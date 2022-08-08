Аномальная жара до 40 градусов накроет некоторые регионы России

В некоторых регионах России прогнозируют аномальную жару до 40 градусов. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Жарче всего, по его словам, будет в районах Средней и Нижней Волги, а также на Южном Урале. Здесь температура ожидается на 4-6 градусов выше нормы и превысит отметку +30 градусов.

Также 40 градусов температура может достигнуть в Астраханской и Волгоградской областях. Жарко будет и в восточных районах Крыма. В Ростовской области и Калмыкии столбики термометров могут подняться до +39 градусов.

Высокой температура в середине недели будет и в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях и Адыгее.