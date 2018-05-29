Анонимность в интернете предложили упразднить в СКР

Следственный комитет России предложил упразднить анонимность в российском сегменте интернета, сообщает РБК со ссылкой на доклад о росте подростковых самоубийств, который в ходе круглого стола "Право ребенка на безопасность" представил сотрудник Главного управления криминалистики СКР Сергей Коротких.

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Ведомство предлагает упорядочить процедуру регистрации в соцсетях таким образом, чтобы идентифицировать личность пользователя было возможно с момента активации его учетной записи, например, ввести регистрацию в интернете "исключительно через портал государственных услуг".

По данным СКР, в России в десятки раз увеличилось количество самоубийств среди подростков, на телах которых были обнаружены порезы, а также рисунки китов, дельфинов, бабочек, медуз, единорогов и различных символов и аббревиатур, характерных для суицидальной тематики: рост составил с двух случаев в 2014 году до 74 в первом полугодии 2017 года.

В СК уверены, что росту количества суицидов способствовали интернет и средства массовой информации, и приводят статистику, согласно которой СМИ спровоцировали рост самоубийств с 22 случаев в 2014 году до 105 в 2017-м.

Следователи утверждают, что нашли подтверждение тому, что несовершеннолетние накладывали на себя руки в результате "целенаправленного провоцирующего воздействия с использованием интернета". Из-за провокаций в интернете за первые шесть месяцев 2017 года самоубийство совершили 173 подростка (против двух случаев в 2015-м).

Распространенность так называемых "групп смерти" также выросла, докладывает СК. Если в 2014 году они почти не были известны, то в 2015-м членство потерпевших в таких группах было подтверждено дважды, в 2016 году - 20 раз, за первую половину 2017 года подтвердить членство в "группах смерти" удалось 287 раз.