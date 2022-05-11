Anonymous взяли на себя ответственность за организацию атаки на RuTube

Хакеры из группировки Anonymous взяли на себя ответственность за организацию атаки на российский видеохостинг RuTube. Как сообщает «Лента.ру», киберзлоумышленники заявили, что почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, а также 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз сильно пострадали.

«Это значит, что RuTube, вероятно, исчез навсегда», — заявили хакеры.

При этом в самом RuTube заявили, что уже авершил первый этап восстановления функционала платформы после кибератаки. Они планируют запустить видеохостинг уже сегодня, 11 мая.

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Происшествия «Rutube заказали». Российский видеохостинг перестал работать после крупной кибератаки

Напомним, что 9 мая пресс-служба Rutube сообщила, что видеохостинг подвергся «крупнейшей в истории компании кибератаке», в результате которой сервис перестал быть доступен. Позднее в компании опровергли информацию об утере исходного кода сайта, сообщив, что они действительно «столкнулись с самой сильной кибератакой».