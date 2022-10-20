Антимонопольщики намерены наказать «Алтайский кадетский корпус». Что случилось?

Сотрудники Алтайского кадетского корпуса нарушили закон о контрактной системе во время аукциона по организации горячего питания для учащихся. Об этом сообщили в Управлении ФАС по Алтайскому краю, отметив, что намерены решить вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Что случилось?

«Алтайский кадетский корпус» объявил закупку на организацию горячего питания для учащихся, заключил с победителем аукциона — ООО «АСП +» — контракт и через два дня расторг его в одностороннем порядке. После этого руководство корпуса обратилось в УФАС с заявлением о включении «АСП+» в реестр недобросовестных поставщиков, но получило отказ.

Как проводились торги?

25 августа КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края» провёл электронный аукцион по организации горячего питания для КГБОУ «Кадетская школа-интернат «Алтайский кадетский корпус» в ЗАТО Сибирский. В аукционе участвовали барнаульское ООО «Алтайский союз переработчиков +» («АСП+») и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» из ЗАТО Сибирский.

«АСП +» подписал контракт 29 августа. «Алтайский кадетский корпус» — только 5 сентября. При этом в контракте значилось, что «АСП+» обязан обеспечивать питанием учащихся с 29 августа по 29 декабря 2022 года. В действительности же на питание с 29 августа по 5 сентября у заказчика был подписан прямой контракт с другим поставщиком.

Руководство кадетского корпуса оказалось недоговороспособным?

Но это только малая часть «недочётов», содержащихся в конкурсной документации, подготовленной «Алтайским кадетским корпусом». После проведения аукциона выяснилось, что в школе-интернате нет ни технологического оборудования для приготовления пищи, ни помещения для её приёма.

На протяжении ряда лет кадеты питались в столовой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа». Именно она являлась единственным участником и победителем аукционов. Появление нового участника и для руководства кадетского корпуса, и для руководства школы, видимо, стало неожиданностью.

На следующий день после проведения аукциона, 26 августа, «АСП+» провёл переговоры с директором «Алтайского кадетского корпуса» Генрихом Байраковским и директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» Гульнур Провоторовой об аренде помещения столовой и оборудования СОШ. По результатам переговоров «был получен категорический отказ, а также угрозы недопуска исполнителя на территорию ЗАТО «Сибирский», говорится в жалобе, которую директор ООО «АСП+» Маргарита Старковская направила в прокуратуру Алтайского края 9 сентября. Ответ из прокуратуры «АСП +» ещё не поступил.

Получив отказ в аренде столовой, 26 августа «АСП+» предложил руководству «Алтайского кадетского корпуса» организовать подвоз горячего питания и приём пищи в помещении заказчика. На это предложение также был дан отказ.

После этого, говорится в жалобе в прокуратуру, руководство «Алтайского кадетского корпуса» перестало выходить на контакт, «любые наши обращения остаются без ответа, попасть на территорию школы для ведения переговоров не представляется возможным ввиду пропускной системы посещения территории ЗАТО, что также свидетельствует о преднамеренных действиях заказчика, направленных на недопущение возможности исполнения контракта исполнителем».

Заказчик испугался, что «АСП+» снова выйдет на торги?

Во время переговоров 26 августа стороны договорились о расторжении контракта по соглашению сторон, сразу после его подписания. Это дало бы возможность заказчику заключить договор с другим исполнителем — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа». А «АСП+» не попал бы в реестр недобросовестных поставщиков.

5 сентября «Алтайский кадетский корпус» всё-таки подписал контракт. Однако, как указывает «АСП+» в претензии, адресованной заказчику, в тот же день представитель заказчика Светлана Бандина заявила, что предложение о расторжении контракта по соглашению сторон для них уже неприемлемо, так как заказчик не исключает, что в дальнейшем «АСП+» будет принимать участие в закупочных процедурах.

7 сентября заказчик разместил на сайте Единой информационной системы решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В качестве основания для расторжения было указано, что исполнитель «не приступает своевременно к исполнению контракта или оказывает услуги настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным».

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Что решило УФАС?

После этого «Алтайский кадетский корпус» обратился в управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю с просьбой включить «АСП+» в реестр недобросовестных поставщиков.

По версии заказчика, в подготовленном им контракте «было предусмотрено условие о предоставлении обеденного зала с числом посадочных мест не менее 100 человек». Раз у «АСП+» такого зала нет, то оказание услуг на условиях контракта невозможно.

В «АСП+» сообщили, что при подаче заявки на участие в закупке они трактовали положения технического задания как положения об обязанности заказчика предоставить помещение для оказания услуг.

В «АСП+» также рассказали, что если условие о наличии обеденного зала было установлено как требование к исполнителю, то оно нарушило ч. 3 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, согласно которой в описании объекта закупки не допускается включать требования к наличию у исполнителя производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для исполнения контракта.

27 сентября, рассмотрев документы и выслушав пояснения сторон, комиссия УФАС по контролю в сфере закупок установила, что заказчик не подтвердил факты существенного нарушения исполнителем условий контракта, а исполнитель представил информацию и документы, подтверждающие принятие мер для надлежащего исполнения условий контракта.

В результате «Алтайской кадетской школе» отказали во включении «АСП+» в реестр недобросовестных поставщиков.

Кроме того, в действиях «Алтайской кадетской школы» установили нарушения требований ч. 3 ст. 33 «Правила описания объекта закупки» Закона о контрактной системе.

Материалы дела переданы должностному лицу УФАС по Алтайскому краю для принятия решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности.